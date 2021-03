Bielsko-Biała. Mniej pieniędzy w budżecie obywatelskim

W bieżącym roku magistrat Bielska-Białej przeznaczył ponad siedem milionów na budżet obywatelski. To mniej niż w poprzednim roku. Wtedy mieszkańcy mogli rozdysponować 10 milionów. Jacek Kachel z magistrackiego wydziału prasowego poinformował, że z ogólnej kwoty przeznaczonej na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego 6 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe, a 1,4 mln zł na ogólnomiejskie. - W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto – zaznaczył.

Bielsko-Biała. 7,3 miliona złotych w budżecie obywatelskim

Projekty może złożyć każdy mieszkaniec Bielska-Białej w dniach od 25 marca do 26 kwietnia. Osoby poniżej 16 lat muszą mieć wsparcie rodzica lub opiekuna prawnego. Projekty ogólnomiejskie wymagają listy poparcia co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej. W przypadku propozycji osiedlowych nie jest wymagane takie poparcie.

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów nastąpi ich weryfikacja pod kątem formalnym i merytorycznym. Do połowy września ukaże się ostateczna lista propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie. Odbędzie się ono od 24 września do 6 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 12 października.