Bielsko-Biała: Kompletnie pijany jechał tirem przez centrum miasta

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem przy placu Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Na jadący ciągnik siodłowy marki MAN z naczepą zwrócił uwagę inny kierujący.

- Jego podejrzenia wzbudził styl jazdy kierowcy ciężarówki, który wskazywał, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu. Czujny kierowca osobówki powiadomił oficera dyżurnego bielskiej komendy i jechał za tirem, cały czas podając aktualne położenie, aż do momentu zatrzymania go do kontroli drogowej - informuje asp. szt. Roman Szybiak, oficer prasowy KMP w Bielsku-Białej, dodając, że na miejsce skierowano funkcjonariuszy bielskiego wydziału prewencji.