Bielsko-Biała. Aktorzy wygrali z koronawirusem. Teatr Banialuka wznawia działalność

Dwa tygodnie temu dyrekcja Banialuki odwołała wszystkie spektakle. Powodem było wykrycie wśród pracowników sceny zakażeń koronawirusa. „Z przykrością informujemy o wykryciu u pracowników naszego Teatru przypadków COVID-19. W związku z tym musimy odwołać spektakle planowane na następne 2 tygodnie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami, które w trosce o zdrowie pracowników i widzów, podejmą stosowne decyzje co do dalszego funkcjonowania Teatru w najbliższym czasie” - poinformowała wtedy dyrekcja placówki.

Przygotowania do premiery

Mimo że nie wszyscy pracownicy teatru wrócili do pracy, Banialuka wznowiła działalność. Jej dyrektor Jacek Popławski poinformował, że rozpoczęły się próby przed planowaną na 4 grudnia premierą spektaklu "Amelka, Bóbr i Król na dachu” Tankreda Dorsta. To zabawna historia o przyjaźni, miłości i poznawaniu świata. „To pozycja współczesna, ale znana w teatrze lalek. Osiem osób z zespołu aktorskiego jest zaangażowanych w tę premierę. Nie byli chorzy. Są gotowi do pracy. Spektakl wyreżyseruje Lucyna Sypniewska – powiedział Popławski.