Bieg Niepodległości 2019 w Poznaniu. Sprawdź trasę wydarzenia

11 listopada odbędzie się Bieg Niepodległości w Poznaniu. Po raz czwarty biegacze uczczą odzyskanie niepodległości. Czy będzie rekordowa liczba uczestników?

Bieg Niepodległości w Poznaniu. Jak się zapisać?

Uczestnicy 4. Biegu Niepodległości w Poznaniu wystartują 11 listopada o 11:11. Będą mieli do pokonania 10-kilometrową trasę po centrum miasta, z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki .

Zapisy na bieg z okazji Święta Niepodległości w Poznaniu trwają do 7 listopada, do 23:59. Każdy uczestnik imprezy, który dotrze do mety, otrzyma statuetkę husarza pokrytą srebrem, a także rogale świętomarcińskie. Potem biegacze będą mogli wziąć udział w korowodzie przebierańców na ulicy św. Marcina. Zakończeniem będzie pokaz sztucznych ogni.