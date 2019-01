Biedronka 2019: sprawdź, ile zarabiają kasjerzy od nowego roku

Biedronka: zobacz, ile tak naprawdę od nowego roku zarabiają kasjerzy i na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni.

Biedronka 2019 – ile zarabiają kasjerzy?

Najnowszy raport serwisu Pracuj.pl „Kasjer na rynku pracy. Zarobki, rozwój i oczekiwania” ujawnił, że przeważająca większość kasjerów (85% ankietowanych) wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Więcej niż co trzecie z nich (36%) zadeklarowało, że co miesiąc otrzymuje premię za osiągnięte wyniki. Dyrektor zarządzający Pracuj.pl, Rafał Nachyla, w swojej wypowiedzi oznajmił, że chociaż kasjerzy znajdują się na najniższych szczeblach hierarchi, to właśnie oni odpowiadają za budowanie naszego wrażenia w relacji z daną marką. Nie ulega wątpliwości, że praca kasjera jest wymagająca i nierzadko ciężka fizycznie. Rynkowe doniesienia ukazują jednak, że płace kasjerów stale rosną, a pracodawcy chętnie wprowadzają programy rozwoju karier.