Biedroń stawia Słupsk za wzór. Tak chce zmienić Polskę

Robert Biedroń deklaruje, że zmieni Polskę tak, jak zmienił Słupsk. Nie widzi się w opozycji. Jest w polityce, żeby rządzić w koalicji. W planach ma opodatkowanie kleru i legalizację aborcji. Zrezygnuje też z węgla i rozszerzy 500 plus.

Nazwa ugrupowania, jego liderzy i cały program - to Robert Biedroń ogłosi w niedzielę na założycielskiej konwencji. Nowa partia ma wystawić własną listę już w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak celem jest również krajowa polityka.

- Swoje miejsce widzę w koalicji rządzącej, a nie w opozycji - mówi Biedroń w rozmowie z "Faktem". - Jestem człowiekiem dialogu, mogę się dogadać ze wszystkimi, z wyjątkiem tych, którzy rozkradają państwo. Dziś wszystko na to wskazuje, że tak funkcjonuje PiS: demolujące fundamenty społeczne, fundament polskiego prawa, jakim jest konstytucja.

Robert Biedroń deklaruje, że poza PiS-em jest w stanie usiąść do rozmów z każdym ugrupowaniem. - Bo nie chodzi o mój interes, tylko o Polskę. Chciałbym, by kiedyś Polska była jednym z najszczęśliwszych państw na świecie - tłumaczy.

"Zmienić Polskę jak Słupsk"

Przypomina, że dawniej Słupsk był jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. - Mówiło się lekceważąco, że jedzie się do Słupska koło Ustki. A dziś? Miasto, którym rządziłem cztery lata, stało się drugim najszczęśliwszym miastem po Sopocie - mówi dalej.

Chwali się również, że - tak jak zapowiadał - wprowadził in vitro i lekcje wychowania seksualnego. Zapewnił transparentność ujawniając wynagrodzenia urzędników. - Chodzi o siłę sprawczą i wcielanie w życie swoich projektów, o to, by swoje wartości przełożyć na realia - puentuje.