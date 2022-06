Biden ujawnia, co powiedział Putinowi. "Dokładnie to się stało"

- To był akt wręcz historyczny, Finlandia i Szwecja, dwa kraje, które mają bardzo długą tradycję neutralności zdecydowały, aby dołączyć do NATO. Amerykańska prasa pewnie pamięta, kiedy zadzwonił do mnie przywódca Finlandii z prośbą o spotkanie i rzeczywiście przybył następnego dnia do Waszyngtonu i poprosił o moje wsparcie, jeśli chodzi o dołączenie do NATO. Szefowa rządu Szwecji zadzwoniła do mnie i chciała porozmawiać o dołączeniu do NATO. Sojusznicy z każdej strony współpracują i zwiększają wydatki. Większość z nich przekroczy po raz pierwszy 2 proc. PKB na obronę. Będą wydawać co najmniej 2 proc. swego PKB na obronę – mówił Biden.