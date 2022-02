Biden spotka się z sojusznikami. Przy stole również polska delegacja

Waszyngton nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do deeskalacji w nasilającym się od kilku tygodni konflikcie. W pobliżu terytorium Ukrainy - na Białorusi i w Rosji - stacjonuje obecnie od 100 tys. do 130 tys. wojskowych. Koncentracji rosyjskich wojsk i uzbrojenia u granic Ukrainy niesie wielkie zagrożenia dla tego państwa.