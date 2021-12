Biden-Putin. Mocne słowa z Białego Domu, eksperci mówią o zimnej wojnie

- Z dwóch powodów rozmowy amerykańsko-rosyjskie przypominają mi okres zimnowojenny. Po pierwsze czekaliśmy z ogromnym napięciem na rozmowy przywódców dwóch państw, co od dawna było standardem, a co kiedyś było potężnym wydarzeniem. Po drugie uważam że Putin ściągnął metodę z prezydentury Dwighta Eisenhowera, opracowaną przez jego sekretarza stanu, nazywaną "krawędziowaniem". To wybitna umiejętność polityczna dochodzenia do samej krawędzi bez wpadania - mówi Wirtualnej Polsce prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista.