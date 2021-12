Biden do dziennikarki: wysłałaby pani amerykańskich żołnierzy, by walczyli z Rosjanami?

- Powiedziałem mu, że jeśli ruszy przeciwko Ukrainie, ekonomiczne konsekwencje dla jego gospodarki będą druzgocące. Druzgocące - podkreślił Biden. - To jedna rzecz. Druga to potrzebne będzie wysłanie większej liczby amerykańskich i NATO-wskich żołnierzy na wschodnią flankę, do krajów B9 (Bukaresztańskiej Dziewiątki - przyp. red.), wobec których mamy święte zobowiązanie do obrony ich przed jakimkolwiek atakiem Rosji - dodał prezydent USA.