Białoruś zmienia strategię ws. Polski? "Zmieniono rozkazy"

- Mamy teraz mniejszą ilość ataków na granicę. To może wynikać z wysłania tam odpowiednio wyekwipowanej policji. Zapewne działa także strefa buforowa, bo przemytnikom jest trudniej podejść do granicy. Ale mamy też pewne sygnały, które potwierdzają, że rozkazy co do atakowania, czy pomagania przemytnikom w atakowaniu polskiej granicy, zostały zmienione - przekazał Sikorski.