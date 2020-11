Białoruś. Zatrzymania po protestach. Co najmniej 230 osób w areszcie

Białoruś. Zatrzymania po protestach

Od sierpniowych wyborów prezydenckich wciąż na Białorusi trwają protesty. Ich uczestnicy, ale też szereg instytucji międzynarodowych, twierdzą, że wybory zostały sfałszowane. Demonstranci domagają się zmian, a najważniejszą ma być podanie się do dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Ten jednak nie zamierza ustępować, co sprawia, że sytuacja na Białorusi wciąż jest napięta. Po niedzielnych protestach zatrzymano co najmniej 230 osób.