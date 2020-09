Białoruś. Za blokadę internetu odpowiada amerykańska firma?

Jak informuje portal bloomberg.com, za blokadę dostępu do internetu podczas protestów na Białorusi odpowiada firma Sandvine Inc., która sprzedała tam swój sprzęt. "Sprzęt Sandvine jest używany również do zarządzania i zabezpieczania sieci, a jego funkcja blokowania stron internetowych może uniemożliwić użytkownikom dostęp do treści uznanych za nielegalne, takich jak propaganda terrorystyczna lub pornografia dziecięca, zgodnie z dokumentami" - podkreśla portal.