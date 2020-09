Białoruś. Resort obrony odgraża się "użyciem siły". Pisze o "wyodrębnieniu Grodna", Polsce i Litwie

Generał Aleh Wajnow, dyrektor departamentu międzynarodowej współpracy wojskowej i asystent ministra obrony, opublikował na rosyjskojęzycznej wersji portalu białoruskiego resortu obrony obszerny artykuł. Poświęcił go m.in. obecnej sytuacji na Białorusi , która - jego zdaniem - jest efektem działań państw NATO i UE, w tym Polski i Litwy.

To właśnie Polska i Litwa - zdaniem Wajnowa - przyczyniła się do destabilizacji sytuacji na Białorusi. Oskarżył także państwa zachodnie o przygotowywanie Białorusinów do protestów.