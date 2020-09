Białoruś. Polak modlił się w kościele, teraz musi zapłacić grzywnę

Białoruś. Skazany za modlitwę

Białoruś. Sąd nałożył na Polaka grzywnę dlatego, że modlił się w kościele

Sąd na Białorusi nałożył na Aleksandra Szora grzywnę w wysokości 270 rubli białoruskich. W przeliczeniu jest to 405 zł.

Białoruś. Przyczyna ukarania Polaka jest nieprawdopodobna

Działacz Związku Polaków na Białorusi, Aleksander Szor brał udział w modlitwie o powrót metropolity mińsko-mohylewskiego do kraju. Według relacji Belsatu sędzia zapytał go, co robił w kościele. Gdy odparł, że się modlił, padło kolejne pytanie, za kogo. Szor odpowiedział, że w intencji ks. Kondrusiewicza.