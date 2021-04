Białoruś oskarża Polskę. Ujawniono szczegóły sprawy

Według komunikatu białoruskich władz do naruszenia granicy powietrznej miało dojść w poniedziałek 12 kwietnia o godzinie 20:45 - w Polsce 19:45. Resort dodał, że statek powietrzny zawrócił w kierunku naszego kraju.

Ten incydent doprowadził to tego, że białoruskie Ministerstwo Obrony wezwało we wtorek attaché (jest to najniższy stopień dyplomatyczny członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w kraju przyjmującym - przyp.red.) obrony w Ambasadzie RP w Mińsku.