Białoruś. Mikoła Dziadok opowiedział w sądzie o piekle więzienia

Dziadok opowiedział również, że został zmuszony do nagrania filmu, w którym przyznał się do swojego udziału w organizacji zamachów. Zanim nagrano materiał, miał być duszony poduszką, a twarz spryskano mu gazem pieprzowym. Relacjonował również, że strażnicy grozili mu, że jeśli nie zgodzi się na nagranie, to będą oddawać na niego mocz.