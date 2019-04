Bezpłatna pomoc prawna i materialna. Fundusz Sprawiedliwości już pomógł tysiącom osób

Niezależnie od tego, czy sprawa znalazła swój finał w sądzie, czy też nigdy do niego nie trafiła – ofiara przestępstw w Polsce nie jest pozostawiona sama sobie. Finansowana z Funduszu Sprawiedliwości sieć ośrodków pomocy oferuje pokrzywdzonym wsparcie na niespotykaną dotąd skalę. Wystarczy się zgłosić.

Przemoc, w tym przemoc domowa, kradzieże, oszustwa, wypadki, groźby, znęcanie się fizyczne i psychiczne, uchylanie od płacenia alimentów. W Polsce każdego roku ofiarą przestępstw pada około 200 tysięcy osób, w dużej mierze to kobiety i dzieci.

Przestępstwami zajmują się prokuratury, policja, sądy. Zwykle trwa to długo i na ostateczne rozwiązanie sprawy trzeba czekać nawet kilka lat. Więc nawet jeśli sąd nakaże przestępcy naprawienie szkody czy dokonanie innego zadośćuczynienia – ofiara przez długi czas cierpi. Skutki przestępstw są nieraz odczuwalne przez wiele lat po zakończeniu procesu.

Fundusz dysponuje budżetem liczonym w setkach milionów zł. Te pieniądze pochodzą m.in. z nawiązek nakładanych przez sądy na skazanych, „dorzucają się” też więźniowie, którzy pracują podczas odbywania kary – część z ich wynagrodzeń trafia na konto Funduszu. Pieniądze trafiają do organizacji, które stają do konkursu o granty. Ostateczną decyzję o tym, kto dostanie środki, podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W 2017 roku Fundusz przeszedł poważną reformę, rozszerzając możliwości pozyskania środków. Do tej pory zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe, teraz – pieniądze mogą trafić również do jednostek sektora finansów publicznych, takich jak sądy, prokuratury czy jednostki policji.

Pieniądze mogą trafić wprost do osoby pokrzywdzonej, ale także do organizacji, które zajmują się różnymi formami profilaktyki i działaniami pośrednimi – od edukacji, przez badania naukowe czy różnego rodzaju terapie.

Bezpośrednio ofiarom pomaga np. fundacja Ewy Błaszczyk „A kogo?”, która zwyciężyła w konkursie projektem „Klinika Budzik dla dorosłych”. Dzięki blisko 40 mln zł Funduszu powstanie pierwszy duży, nowoczesny ośrodek do wybudzania ze śpiączki osób dorosłych.

Z kolei rehabilitację leczniczą dla ofiar przestępstw świadczy fundacja „Subvenio”, która właśnie na to otrzymała pieniądze z Funduszu.

W latach 2013-17 kwoty na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. było to 25 mln zł – to był pierwszy rok działania Funduszu w nowej formie i wiele programów miało charakter pilotażowy.W kolejnych latach skala pomocy ma być znacznie większa – w tym roku sięgnie ok. 50 mln zł.