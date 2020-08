Bezpieczny powrót do szkoły. Czy maseczki będą obowiązkowe. Jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021?

Powrót do szkoły. Czy maseczki będą obowiązkowe?

Powrót do szkoły - 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Pandemia koronawirusa sprawiła, że będzie to rok inny niż wszystkie. Już od jego początku stosowane będą specjalne środki ostrożności . Czy obowiązkowe będzie noszenie przez uczniów maseczek? Głos na ten temat zabrał minister edukacji narodowej Dariusz Pionktowski.

Powrót do szkoły. Jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021?

Jakie zasady będą obowiązywać w szkołach? Minister edukacji Dariusz Piontkowski już wiele razy zapewniał, że w szkołach będą stosowane reguły reżimu sanitarnego. To ma ograniczyć ryzyko zakażenia. Dyrektorzy szkół narzekają, że nie znają dokładnych reguł i nie wiedzą, jak wcielić je w życie.

Rok szkolny rozpocznie się 1 września. Nauka odbywać się będzie w sposób tradycyjny. Jeżeli jednak w ciągu roku szkolnego sytuacja epidemiczna się pogorszy, to dyrektor szkoły będzie miał prawo wprowadzić mieszany model nauki lub przejść na nauczanie zdalne, które odbywało się od marca, gdy podjęto decyzję o zamknięciu szkół.

Decyzja o tym, jakie w szkole mają być stosowane reguły reżimu sanitarnego i egzekwowanie ich należy do dyrektora placówki. Ministerstwo przedstawiło swoje rekomendacje, które ustalono z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Mają one do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.