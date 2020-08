WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Artykuł Sponsorowany 15 min. temu Bezpieczniej w podróży W tym roku ze względu na pandemię podróżujemy inaczej niż zwykle. Większość z nas spędza lub planuje spędzić urlop w kraju. W trakcie wypoczynku chętniej korzystamy też z tych atrakcji turystycznych, które są dostępne na świeżym powietrzu. Podpowiadamy, które miejsca warto odwiedzić. Wszystkie łączy jedno – wypiękniały dzięki funduszom unijnym. Aby cieszyć się zwiedzaniem, trzeba jednak najpierw spełnić jeden warunek: bezpiecznie dotrzeć do celu. Podczas wakacyjnych wycieczek najczęściej wybieramy samochód. Na pociąg stawiamy rzadziej. Bez względu na środek transportu jedno jest pewne: po Polsce – również za sprawą Funduszy Europejskich – podróżuje się znacznie wygodniej niż jeszcze kilka lat temu. Ale czy podróżuje się bezpieczniej? Według danych policji w 2019 roku na polskich drogach odnotowano blisko pół miliona kolizji i nieco ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Tylko w trakcie tych wakacji było 339 wypadków ze skutkiem śmiertelnym[1]. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych na drodze? Wystarczy zwrócić uwagę na kilka prostych zasad, które dla każdego odpowiedzialnego kierowcy są tak oczywiste, jak tabliczka mnożenia dla ucznia. Warto jednak przypominać je przy każdej okazji, tak jak robi to na swoich stronach policja[2]. Zasady bezpiecznej podróży samochodem • Przed wyjazdem sprawdź stan techniczny pojazdu.

• Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego: respektuj limity prędkości, za kierownicą siadaj tylko trzeźwy, korzystaj z pasów bezpieczeństwa i dbaj o właściwe przewożenie dzieci.

• Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych oraz swoich umiejętności.

• Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami czy skrzyżowaniami. Nie wyprzedzaj wtedy innych pojazdów.

• Sygnalizuj swoje manewry z takim wyprzedzeniem, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu.

• Długą podróż zaplanuj tak, by robić przerwy. Zmęczenie i pośpiech to twoi najwięksi wrogowie.

• Ogranicz do minimum rozmowy przez telefon. A jeśli już musisz porozmawiać, korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Policja lepiej przygotowana Statystyki są nieubłagane – prawie 90% wypadków w 2019 roku wydarzyło się z winy kierowców. Blisko ¼ była spowodowana nadmierną prędkością. Aby skutecznie temu przeciwdziałać, konieczne jest odpowiednie wyposażenie służb mundurowych. Właśnie temu służy projekt „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”. Blisko 87 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), pozwoliło na zakup m.in. setek nowoczesnych radiowozów, przewoźnych radiotelefonów czy laserowych mierników prędkości, które są w stanie rejestrować obraz. A co, jeśli już dojdzie do wypadku? Wtedy trzeba działać szybko i zdecydowanie. Czasem decydują minuty. To dlatego do dyspozycji funkcjonariuszy oddano kilkadziesiąt nowych ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego. Czym właściwie są te pojazdy? To specjalistyczne nowoczesne radiowozy. Są wyposażone w dodatkowe reflektory, które pozwalają oświetlić miejsce wypadku. Na każdym z nich zamontowano trójkątny znak „UWAGA WYPADEK”, widoczny już z daleka dla innych kierowców. Pojazdy wyposażone są też w systemy łączności, biurka a nawet drukarki i skanery. Wszystko po to, by policjanci mogli jak najszybciej zabezpieczyć miejsce wypadku i skoordynować współpracę z innymi służbami. Także i ten zakup został dofinansowany z unijnych funduszy. Czym skorupka za młodu nasiąknie… Zasady bezpieczeństwa warto wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Z tego właśnie założenia wyszli twórcy kampanii „Kolejowe ABC” – Urząd Transportu Kolejowego. Stworzyli postać sympatycznego nosorożca Rogatka, który jest przewodnikiem dzieci po świecie kolei, a przy okazji uczy je, jakich reguł powinny przestrzegać podczas podróży pociągiem. Rogatka można było spotkać w mediach, chociażby w popularnej wśród dzieci stacji MiniMini, a także w przedszkolach czy szkołach podstawowych podczas specjalnie przygotowanych zajęć edukacyjnych. Warto wspomnieć, że koordynatorzy akcji błyskawicznie zareagowali na zmiany wywołane pandemią. Udostępnili elektroniczne podręczniki i zaoferowali multimedialne lekcje na tablety. 7 zasad bezpieczeństwa kolejowego według Nosorożca Rogatka • Na peronie i w pociągu przestrzegaj wszystkich nakazów i zakazów (np. noś maseczkę w pociągu i na dworcu).

• Przechodź przez tory tylko w wyznaczonym miejscu. Upewnij się, czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. W tym czasie nie korzystaj ze słuchawek.

• Czekając na pociąg, nie zbliżaj się do krawędzi peronu.

• Pamiętaj, by nie zostawiać bagażu bez opieki.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas wsiadania do pociągu i wysiadania z niego.

• Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy pociągiem.

• Stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku od współpasażerów. Jeśli w planach masz kolejową wyprawę z małym podróżnikiem, koniecznie odwiedź stronę kampanii. Znajdziesz tam bezpłatne gry, kolorowanki i filmy, które umilą jazdę, a przy okazji nauczą zasad bezpiecznego podróżowania koleją. Gotowi na każdą sytuację! O sprzęcie do usuwania katastrof kolejowych myśli się: „oby był potrzebny jak najrzadziej". Właśnie takie wyposażenie otrzymała Państwowa Straż Pożarna. Zakup kilkuset pojazdów dostosowanych do wyzwań, które niesie praca w miejscu tak trudnych akcji, kosztował 330 mln zł. Ponad 277 mln zł sfinansowano z Programu Infrastruktura i Środowisko. Pandemia postawiła przed strażakami nowe wyzwania. Bo co będzie, jeśli w pociągu wystąpi zagrożenie epidemiologiczne? To właśnie dlatego projekt dofinansowano na kolejne 54 mln zł. Za te pieniądze strażacy otrzymają pojazdy i sprzęt do usuwania szkodliwych substancji. Zakupiony zostanie również ekwipunek ratowniczy i środki ochrony osobistej. To wszystko pozwoli strażakom szybko reagować w sytuacji zagrożenia, a także – w razie potrzeby – wesprzeć działania służb medycznych i sanitarnych. Bezpiecznie w drogę – ale dokąd? Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy kilka prawdziwych turystycznych perełek. Proponujemy niebanalną podróż w przeszłość, ku kulturze i tradycjom ludowym! Muzeum Wsi Radomskiej – od zabytków do ciągników SAM Muzeum Wsi Radomskiej to jeden z największych i najciekawszych skansenów w Polsce. Na zwiedzających czeka tu ponad 60 zabytków ludowej architektury. Spacerując po terenie skansenu i odwiedzając poszczególne chałupy i budynki gospodarcze, można bez trudu wyobrazić sobie, jak żyło się na tych terenach w XIX i na początku XX wieku. Najmłodsi także znajdą tu coś dla siebie. To tak zwana mała wioska, czyli plac zabaw utrzymany w klimacie dawnej wsi. Na miłośników techniki i motoryzacji również czeka wyjątkowa niespodzianka. Można tu podziwiać największą w Polsce kolekcję pojazdów typu SAM, czyli maszyn rolniczych wykonanych samodzielnie na bazie części z innych pojazdów. Muzeum Wsi Radomskiej skorzystało z dotacji w ramach Funduszy Europejskich. SKANSENOVA – przez wieki ze smartfonem w ręku „Odłóż ten smartfon!" słyszymy ciągle albo… sami mówimy, najczęściej do dzieci. A co, jeśli ze smartfonem w ręku da się zwiedzać? Wystarczy pojechać do Małopolski, gdzie znajduje się 9 lokalnych muzeów i skansenów na świeżym powietrzu. Projekt SKANSENOVA umożliwił modernizację ich zabytków. Podczas zwiedzania skansenów, można przekonać się, jak wyglądała kultura i codzienność mieszkańców okolic Krakowa, Orawy i Karpat, a także obejrzeć dawne narzędzia, stroje, instrumenty muzyczne czy rękodzieła artystów ludowych. No dobrze, a co z tym smartfonem? Warto sięgnąć po niego i zajrzeć na stronę internetową SKANSENOVA, gdzie znajduje się jeszcze więcej materiałów, które z pewnością zainteresują nie tylko amatorów etnografii. Projekt SKANSENOVA powstał dzięki Funduszom Europejskim z Programu Infrastruktura i Środowisko. Etnocentrum – tam rządzi opowieść Jeśli fascynuje cię kultura ludowa, koniecznie odwiedź Krosno i tamtejsze Etnocentrum. To nie klasyczne muzeum, a wyjątkowa przestrzeń z niebanalnym pomysłem. Odrestaurowane mury dawnego dworca kolejowego pomogły stworzyć miejsce spotkań z tradycyjną. Specjalnie zaaranżowane pomieszczenia, wśród starodawnych przedmiotów i pieśni, pomagają lepiej poznać i zrozumieć przeszłość mieszkańców regionu. Można tam posłuchać legend, gawęd i baśni, obejrzeć stare zdjęcia i poznać oryginalne podkarpackie pieśni. Przenieść się w przeszłość pomogą też znakomicie przygotowane multimedia i wirtualna przymierzalnia ludowych strojów. Na uwagę zasługują także nowoczesne gry wykorzystujące technologię kinect, czyli sterowane poprzez ruchy gracza przy pomocy kamery. W Etnocentrum są też organizowane warsztaty: kulinarne, zielarskie, rękodzielnicze – a nawet potańcówki. Przed wyprawą warto zajrzeć na stronę Etnocentrum i sprawdzić harmonogram wydarzeń. Zainteresowanie jest naprawdę duże, dlatego lepiej wcześniej zarezerwować bilety! Etnocentrum powstało dzięki Funduszom Europejskim z Programu Infrastruktura i Środowisko. [1] Stan na 19.08. https://policja.pl/pol/mapa-wypadkow-drogowych/527,Policyjna-Mapa-Wypadkow-Drogowych-ze-Skutkiem-Smiertelnym-Wakacje-2020.html [2] https://policja.pl/pol/mapa-wypadkow-drogowych/527,Policyjna-Mapa-Wypadkow-Drogowych-ze-Skutkiem-Smiertelnym-Wakacje-2020.html