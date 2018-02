Bezdomny kopnął ciężarną w brzuch. Bo nie chciała go wpuścić na klatkę

Ciężarna mieszkanka Szczecina została zaatakowana przez bezdomnego. Kobieta nie chciała go wpuścić na klatkę schodową, więc ten kopnął ją w brzuch i uciekł. Szczecinianka trafiła do szpitala na obserwację.

Do zdarzenia doszło, gdy kobieta z dwójką swoich dzieci wracała do domu. Gdy otwierała drzwi klatki wejściowej do środka próbował wtargnąć bezdomny. Ciężarna próbowała zagrodzić mu drogę - wtedy doszło do szarpaniny. Mężczyzna kopnął ją w brzuch po czym uciekł.