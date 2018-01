Bestialskie zabójstwo psa. Burmistrz wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy

Na łące w Aleksandrowie Łódzkim spacerowicz znalazł martwą suczkę z zaciśniętym na szyi sznurem. Zwłoki psa prawdopodobnie leżały tam od 22 grudnia. Władze miasta są oburzone. Wyznaczono dwa tysiące złotych nagrody za wskazanie sprawcy.

Zwierzę znalazł we wtorek, w pobliżu ulicy Wiatracznej, jeden z mieszkańców Aleksandrowa. To on powiadomił policję. Po przeprowadzeniu oględzin szczątków okazało się, że pies był w złym stanie jeszcze przed śmiercią. "Prokurator zlecił specjalistycznej placówce weterynaryjnej przeprowadzenie sekcji. Pozwoli ona na określenie przyczyny śmierci, ogólnej kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz kiedy mogło dojść do jego zabicia" - powiedział Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.