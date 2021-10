Berlin. Skandaliczny atak na tle antysemickim

Coraz trudniejsza sytuacja niemieckich Żydów

Dzień zdarzenia to jednocześnie druga rocznica antysemickiego ataku w Halle na wschodzie Niemiec. Przypomnijmy, że 9 października 2019 roku prawicowy ekstremista i antysemita próbował wedrzeć się do synagogi, w której ponad 50 wiernych obchodziło święto Jom Kippur. Kiedy mu się to nie udało, zastrzelił dwie przypadkowe osoby. Dodatkowo, ranił też dwie inne. Mężczyznę skazano na dożywocie.