Berlin. Niemcy tłumnie zaprotestowali przeciwko antysemityzmowi

Ulicami stolicy Niemiec przeszedł wielotysięczny marsz, w ramach którego uczestnicy manifestowali sprzeciw wobec antysemityzmu. Podobne manifestacje odbyły się też m.in. w Hamburgu i Marburgu.

W berlińskim marszu wzięło udział ok. 10 tys. ludzi. Pochód ruszył z symbolicznego miejsca - placu Bebelplatz, gdzie w 1933 roku sympatyzujący z Adolfem Hitlerem studenci spalili tysiące niezgodnych z nazistowską ideologią książek.

Protesty stanowiły odpowiedź na atak, do którego doszło w środę w pobliżu synagogi w Halle. 27-letni uzbrojony neonazista Stephan Balliet próbował wedrzeć się do środka świątyni. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzył ogień do ludzi na ulicy. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.