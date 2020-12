Berlin. Napad na sklep IKEA. Sprawcy uciekli z pieniędzmi

Z informacji policji wynika, że we wtorek (15.12.) około godziny 9:30 grupa uzbrojonych mężczyzn groziła ochroniarzowi, zmuszając go do opuszczenia budynku sklepu tylnym wyjściem.

Niemcy. Liczne napady w Berlinie

4 sierpnia doszło do napadu na ten sam oddział banku. Najeżdżając na budynek, napastnicy wyważyli samochodem kraty okienne i weszli do budynku przez okno. Gdy pojawił się ochroniarz, padła seria strzałów i mężczyzna został ranny. Sprawcy podpalili auto i pobiegli do pobliskiej autostrady nr 100 przecinającej Berlin, na której czekał inny samochód. Następnego dnia policja wszczęła szeroko zakrojone poszukiwania, blokując autostradę. Sprawcy nie zostali schwytani do dziś.