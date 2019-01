Belgia. Polak zabił swojego zięcia. Grozi mu dożywocie

Sąd w Tongeren we Flandrii uznał 53-letniego Mariusz M. winnego zamordowania swojego 31-letniego zięcia i jednocześnie kolegi z pracy Dominika Sz. Wymiar kary ma zostać ogłoszony do końca tygodnia. Polakowi grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło w lutym 2017 roku w graniczącej z holenderskim Maastricht miejscowości Lanaken. Obaj Polacy byli zatrudnieni w jednej z firm budowlanych.

M. ugodził Sz. nożem na placu budowy, a potem gonił go. Dominik Sz. uciekł do samochodu, ale Mariusz M. go dopadł i zadał wiele ciosów nożem.