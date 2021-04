Będzie więcej rąk do szczepień. Dworczyk zapowiada

- Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie pana ministra zdrowia, dzięki któremu - tak jak zapowiadaliśmy to już kilkakrotnie - poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów. Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur - powiedział.