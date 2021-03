Będzie rewolucja w podatkach? PiS ma pomóc emerytom

- Mogę zapewnić, że obie wymienione sfery - niższe i bardziej sprawiedliwe podatki oraz większa dostępność i lepsza jakość ochrony zdrowia - są filarami "nowego polskiego ładu". Proponowane przez nas rozwiązania stworzą warunki do takiego przemodelowania systemu podatkowego i systemu ochrony zdrowia, które w krótkim czasie zbliży Polskę do poziomu najbardziej rozwiniętych państw europejskich. To będzie ogromna zmiana jakościowa – mówił kilka dni temu Mateusz Morawiecki.