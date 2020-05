Będzie nowy mandat. Na wprowadzenie czekał od 2009 roku. Koronawirus przyspieszył prace

Nowy mandat w taryfikatorze 2020

W taryfikatorze mandatów 2020 pojawi się nowy mandat dla przewoźników. Za jakie wykroczenia można będzie go otrzymać?

Nowy mandat ma być nakładany na przewoźnika w momencie naruszenia przez niego obowiązku utrzymania środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. Jeśli autobus czy taksówka nie będzie posprzątana i odpowiednio zdezynfekowana, policja będzie mogła nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł.

Co ważne, zapis ten czekał już od 2009 roku. Dopiero epidemia koronawirusa sprawiła, że postanowiono wprowadzić mandat, który będzie nakładany na przewoźników, niedbających o czystość środków transportu.

Nowy mandat. Kto będzie mógł go otrzymać?

Na mandat związany z naruszeniem zasad o właściwym stanie sanitarnym pojazdu będą narażone osoby świadczące usługi transportu osób, czyli kierowcy autobusów, taksówkarze, a także kierowcy pracujący za pośrednictwem platform do kontaktu z klientami.

Nowy mandat. Jak go uniknąć?

Po pierwsze, według zaleceń GIS dla branży transportowej, przewoźnik musi stworzyć pracownikom i klientom dostęp do miejsc, gdzie ci będą mogli umyć ręce wodą z mydłem. Po drugie - kierujący pojazdami powinni mieć, w miarę możliwości, dostęp do żeli lub płynów dezynfekujących. Po trzecie - powierzchnie najczęściej dotykane, takie jak kierownica pojazdu, klamki, gałki zmiany biegów, pokrętła, klawiatury, deski rozdzielcze itd. powinny być regularnie wycierane i dezynfekowane odpowiednim środkiem (może być to też woda z detergentem).