W. Brytania. Sprawa ekstradycji "Froga" odroczona do 2 marca.

Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu sprawy Roberta N. znanego pod pseudonimem "Frog". Sprawa została odroczona do 2 marca. Niewykluczone, że znany z drogowych wykroczeń Polak wróci do kraju w ramach ekstradycji. Wówczas do Polski będzie mógł zostać przetransportowany wojskowym samolotem.