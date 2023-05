Będzie bezpieczniej. Nowe narzędzie policji wkracza do gry

- My jako policja oczywiście posiadamy elektroniczne urządzenia do badania obecności środków odurzających w organizmie, ale tego typu testy, które otrzymaliśmy, w sposób łatwiejszy oraz mobilny pozwolą nam na wykonywanie kontroli i do działań prewencyjnych. W konsekwencji, mam nadzieję, spowoduje to poprawę bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu - oświadczył podinsp. Sebastian Pastucha, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Wejherowie.