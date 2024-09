Będą zmiany w składce zdrowotnej? "Jesteśmy blisko dogadania się"

Hołownia został w środę zapytany o to, kiedy do Sejmu mogą wpłynąć projekt ustawy ws. zmian w składce zdrowotnej i projekt mieszkaniowy, m.in. dotyczący kredytu naStart, zwanego też kredytem 0 proc. Marszałek Sejmu zaznaczył, że Polska 2050 nie zmieniła zdania ws. kredytu 0 proc. - To są pewne fundamentalne rzeczy, nie będziemy i nie chcemy dopłacać deweloperom i bankom - zaznaczył.