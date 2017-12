Beata Szydło planuje ofensywę dyplomatyczną. Morawiecki boi się, że wszystko zepsuje

Wicepremier Beata Szydło planuje dwie zagraniczne wizyty i chce uczestniczyć w obradach Rady Unii Europejskiej w miejsce minister pracy Elżbiety Rafalskiej - powiedział Wirtualnej Polsce polityk PiS. Ale ambicje byłej szefowej rządu nie podobają się otoczeniu nowego premiera. - To kłamstwo - odpowiada Rafał Bochenek, minister w KPRM.

Po dymisji ze stanowiska premiera Beata Szydło znalazła się w trudnej pozycji. Choć formalnie jest wicepremierem i szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, to jej rola w gabinecie Mateusza Morawieckiego nie jest do końca jasna. Ale jak mówią nam rozmówcy w PiS, zdegradowana Szydło nie zamierza usunąć się w cień. Podczas gdy nowy szef rządu planuje swoje dwie pierwsze wizyty w Budapeszcie i Brukseli, by podreperować sytuację Polski w UE, Szydło zamierza przeprowadzić własną dyplomatyczną ofensywę.