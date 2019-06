Beata Szydło o pamiętnej debacie w Strasburgu: "W Europie zaczęto okazywać mi większy szacunek"

Beata Szydło zdradza, że ustąpienie z funkcji premiera w momencie, gdy cieszyła się bardzo wysokim poparciem społecznym, nie było łatwe. "Ale nigdy nie miałam w planach budowania frakcji, ani odchodzenia z partii" - podkreśla.

"Szczególnie odczułam to podczas debaty w Strasburgu na temat praworządności w Polsce. Z drugiej strony po tym moim wystąpieniu, i po głosowaniu nad ponownym wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, nastawienie do polskiego rządu zmieniło się. Mogę nawet stwierdzić, że zaczęto okazywać mi większy szacunek" – opowiada Szydło.

Beata Szydło została też zapytana o pogłoski na temat tego, że to ona mogłaby ubiegać się o urząd głowy państwa. "To bardzo odległa perspektywa" - stwierdza.

Beata Szydło: Oni się obrażali. Nie chciałam iść ich śladami

"Wtedy bardzo mocno zastanawiałam się, co zrobić. Wiedziałam, że odchodzę ze stanowiska premiera w momencie, gdy mam duże poparcie społeczne. Decyzję o pozostaniu w rządzie podjęłam w pełni świadomie. Gdybym go opuściła, to odbiłoby się to na naszym obozie politycznym, a wtedy ten ogromny kapitał, praca wielu ludzi, zaufanie wyborców, to wszystko mogło być zaprzepaszczone" - podkreśla.