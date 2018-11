Beata Mazurek odpowiedziała na pytania o aferę KNF. Padło nazwisko Donalda Tuska

Rzeczniczka PiS, na briefingu prasowym w Sejmie, była pytana między innymi o aferę KNF, którą od kilku dni żyją media. Odpierała zarzuty opozycji wobec rządu. - PO w sprawie Amber Gold przez 2,5 roku nic nie robiło... a Tusk w nagrodę dostał stanowisko w UE - rzuciła Beata Mazurek.

Na briefingu prasowym w Sejmie, odnosząc się do zarzutów wobec obecnego rządu, Mazurek porównywała go do poprzedniego. Jak podkreśliła, mimo braku działań PO w sprawie Amber Gold ówczesny premier został szefem Rady Europejskiej. - Dla jasności i dla transparentności są przepisy. Dziwię się, że kiedy była afera Amber Gold, to opozycja, a szczególnie PO, komisji śledczej nie powoływała - dodała Mazurek.