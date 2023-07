"Bawił się" na weselu bez alkoholu. "Goście biegali do spożywczego po piwo"

"To była najsmutniejsza i zarazem najnudniejsza impreza rodzinna, w jakiej uczestniczyłem - wyznał pan Andrzej w liście do portalu kobieta.gazeta.pl. - Z tego, co wiem, to młodzi zdecydowali się na ten krok ze względu na ojca pana młodego, który jest alkoholikiem. Z jednej strony, rozumiem to. Z drugiej, nie wiem, czy ktokolwiek dobrze się na tym weselu bawił. Nawet moja córka, która nie pije alkoholu, stwierdziła po tej imprezie, że w tej kwestii goście powinni mieć jednak wybór" - dodał gość.