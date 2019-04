Bauhaus: 100. rocznica założenia Bauhausu w Google Doodle. Sprawdź, co dokładnie upamiętnia animacja Google

Bauhaus: 100. rocznica założenia Bauhausu w Google Doodle. W piątek, 12 kwietnia 2019 Google upamiętnia założenie uczelni Waltera Gropiusa.

Dziś, w piątek 12 kwietnia 2019, grafika Google upamiętnia setną rocznicę założenia Bauhausu. Przypominamy, że instytucja, której założycielem był Walter Gropius, powstała z połączenia Szkoły Rzemiosł Artystycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych. Nie była to jednak jedynie szkoła artystyczna, ale również szkoła myślenia. To właśnie ona zapoczątkowała globalny ruch, który przyczynił się do zmiany w sztuce, poprzez zastosowanie zasady „forma podąża za funkcją”. W jej myśl zarówno architekturę, jak i obiekty cechowały skromne, ale eleganckie formy.