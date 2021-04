Bartłomiej Sienkiewicz gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem programu jest Bartłomiej Sienkiewicz (PO).

Co dziś w programie? Rząd ostatecznie przyjął we wtorek projekt ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji o powołaniu Funduszu Odbudowy - dowiedziała się WP. Stało się to przy sprzeciwie ministrów z Solidarnej Polski: Zbigniewa Ziobry i Michała Wójcika. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki porozumiał się z Lewicą, dzięki czemu PiS zagwarantowało sobie głosy posłów Lewicy w Sejmie przy okazji głosowania nad Funduszem Odbudowy. Koalicja Obywatelska krytykuje Lewicę i zapowiada głosowanie przeciwko PiS.

W badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" aż 66,3 proc. z badanych stwierdziło, że opozycja powinna zagłosować razem z PiS w tej sprawie. 20,5 proc. ogółu ankietowanych uznaje, że opozycja powinna wstrzymać się od głosu, jeśli jej żądania nie zostaną spełnione. Najmniej popularny wybór - wskazywany przez zaledwie 2,7 proc. ankietowanych - to opcja głosowania razem ze Zbigniewem Ziobrą, czyli przeciwko funduszowi. 10,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Ja bym dzisiaj zadał pytanie - i Sienkiewiczowi, i Budce. A ile wyście rozmów przeprowadzili od momentu, kiedy sprawa stanęła, to już dobry miesiąc temu, z przedstawicielami opozycji, żeby właśnie zbudować ten wspólny front? Rozmawialiście z Lewicą? Ile razy? Rozmawialiście z Hołownią? Ile razy? Nie. Bo to było właśnie komunikowanie się poprzez media. My zrobimy tak, a wy się do nas dołączcie - mówił Aleksander Kwaśniewski w TVN24.

"Opozycja, która wybiera taktykę przetrwania zamiast strategii zwycięstwa, na pewno nie wygra. I raczej nie przetrwa" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

- W PO trwa dyskusja, debata (na temat przywództwa). Jesienią będą wybory na wszystkich szczeblach w PO - od kół po zarządy regionów. To pytanie się naturalnie pojawia, czy będą wybory przewodniczącego, bo kadencja trwa od 2 do 4 lat. Ten temat jest w Platformie dyskutowany - stwierdził w Polsat News Grzegorz Schetyna.

"Borys Budka traci kontrolę nad sytuacją w Platformie Obywatelskiej. Dołujące sondaże i odpływ polityków do partii Szymona Hołowni ośmieliły wewnętrzną opozycję do tego stopnia, że w partii krąży formalny apel wzywający Budkę do ustąpienia ze stanowiska" - donosi tymczasem "Wprost". Co na to Sienkiewicz?