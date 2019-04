Bartłomiej M. w areszcie. Jego obrońcy złożyli w sądzie pewną propozycję

50 tysięcy złotych – tyle kaucji chcieli wpłacić bliscy Bartłomieja M., by opuścił areszt. Sąd odrzucił propozycję prawników byłego rzecznika MON i pozostawił go na kolejne dwa miesiące w areszcie. Nieoficjalnie, współpracownik Antoniego Macierewicza od decyzji się odwoła.

Poprosiliśmy o komentarz do sprawy adwokata Bartłomieja M.: mecenasa Lukę Szaranowicza. – Sąd uznał, że prokuratura musi wykonać jeszcze pewne czynności, stąd decyzja o przedłużeniu aresztu o kolejne 2 miesiące. Nie zgodził się równocześnie, by trwało to tak długo, jak sobie zażyczył prokurator. Zaznaczył, że jest to absolutnie wystarczający czas, żeby zakończyć postępowanie i przygotować akt oskarżenia – mówi w rozmowie z WP mec. Luka Szaranowicz.