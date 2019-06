"Bardzo niefajne zagranie marszałka Terleckiego". Jest reakcja Kukiz'15

- Nie mam wiedzy, by ktoś chodził do Ryszarda Terleckiego i "prosił o to, żeby się przepiąć do klubu PiS" - oznajmił rzecznik dyscypliny klubu Kukiz'15 Tomasz Jaskóła. - Myślałem, że jest bardziej rozsądny - dodał.

Ryszard Terlecki stwierdził, że Kukiz'15 "rozsypuje się" (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Chodzi o słowa, które padły z ust Terleckiego w poniedziałek. - Posłowie z ruchu Kukiz'15 przychodzą i proszą o przyjęcie ich do klubu PiS; zastanawiamy się nad tym, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się, że część tego środowiska, w tym posłowie, przejdzie do nas - mówił szef klubu PiS.

Dodał, że "Kukiz'15, wymieniany najczęściej jako nasz ewentualny koalicjant, rozsypuje się".

Co na to ugrupowanie? - Klub Kukiz'15 funkcjonuje i pracuje - zapewnił w rozmowie z PAP Jaskóła. Ocenił, że słowa Terleckiego to "bardzo niefajne zagranie". - Trochę szkoda, że pan marszałek takie rzeczy powiedział - stwierdził.

Jaskóła przypomniał również, że lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz rozmawia z wieloma środowiskami na temat ewentualnej współpracy.

Z doniesień mediów, jak i słów samego Pawła Kukiza wynikało w ubiegłym tygodniu, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miał zaproponować mu start w wyborach do Sejmu ze wspólnej listy. Lider Kukiz'15 miał odmówić.

- Mam wiedzę, że część posłów Kukiz’15 rozmawia z PiS-em - komentował następnie w programie "Tłit" poseł Marek Jakubiak.

Tymczasem Terlecki poinformował we wtorek, że "nie podjęliśmy decyzji w sprawie posłów Kukiz'15, którzy chcieliby przystąpić do klubu Prawa i Sprawiedliwości i w tym tygodniu pewnie tej decyzji nie podejmiemy".

