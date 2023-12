Barbórka 2023. Co to za święto? Obchodzą je nie tylko górnicy

Święta Barbara według legend urodziła się w pogańskiej rodzinie. Wysłana na naukę do Nikomedii poznała i przyjęła chrześcijaństwo, co nie spodobało się jej ojcu. Ten doniósł na córkę do władz prześladujących wówczas chrześcijan. Jedna z wersji podania wskazuje, że Barbara, uciekając przed prześladowaniem i gniewem ojca, schroniła się w skale, która się przed nią rozstąpiła - z tego względu uznawana jest za patronkę górników.