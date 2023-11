Barbórka 2023. Data, historia. Tego dnia świętują nie tylko górnicy

Barbórka 2023. Czym są karczmy piwne?

Karczmy piwne na stałe do obchodów Barbórki weszły w latach 80. XX wieku. Ich przebieg ma stały charakter. Ich uczestnicy, podzieleni na dwie drużyny, zasiadają naprzeciwko siebie, a następnie wspólnie rywalizują ze sobą na punkty. W trakcie karczm piwnych odbywa się również uroczyste przyjęcie młodych adeptów do braci górniczej. Odpowiednikiem karczm piwnych dla kobiet są tzw. combry babskie. Te na stałe weszły do punktu obchodów Barbórki w latach 90. XX wieku.