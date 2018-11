Barbórka 2018 : kiedy wypada Święto Górników? Jak je obchodzimy?

Barbórka 2018: Dzień Górnika zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat Barbórki i jak obchodzi się to święto.

Barbórka 2018 – kiedy wypada Święto Górników?

Dzień Górnika, co roku wypada w tym samym terminie, na początku grudnia. Dzień ten poza górnikami, świętują także geolodzy oraz inne osoby sprawujące zawody związane z wydobywaniem paliw kopalnych. Wiadomo, że w tym roku Barbórkę obchodzić będziemy we wtorek, 4 grudnia 2018. Przypominamy, że jest to święto na część patronki górników, świętej Barbary z Nikomedii i to właśnie 4 grudnia wszystkie Barbary najczęściej obchodzą swoje imieniny.