Bar tylko dla zaszczepionych. Na właścicieli wylał się hejt

Jednak to, o co prosiła część klientów poznańskiego pubu, nie zostało dobrze przyjęte przez grupę mieszkańców. "Miłego upadku", "Żenada", "Bankrut murowany", "Na nowy rok życzę wam wszystkiego najgorszego" - to tylko niektóre komentarze, jakie zamieszczono na stronie Twelve Cocktails & Co. na Facebooku.