Banaś wchodzi do KRRiT. Sejm zagłosował

Podczas dyskusji poseł PiS Marek Suski nie krył oburzenia, mówiąc, że "ta uchwała miała w założeniach wymusić na przewodniczącym Macieju Świrskim przyznanie nielegalnie działającym mediom publicznym dotacji abonamentowej". - To atak na przewodniczącego Świrskiego, bo właśnie on, stojąc na straży prawa, stoi wam na drodze do całkowitego zawłaszczenia mediów w Polsce. Do wprowadzenia cenzury i zalegalizowania bezprawia - podkreślił.