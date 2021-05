Banaś o Kamińskim. "Powiedział: Marian tak naprawdę nie wiemy, skąd ty się wziąłeś"

Marian Banaś o wyborach kopertowych i zawiadomieniu do prokuratury

Szef NIK powiedział również, że "w pierwszej fazie ataku" skierowanego w jego stronę obóz władzy użył opozycji i mediów. Zapytany o to, czy jego zdaniem reportaż TVN o pokojach wynajmowanych na godziny w nieruchomości należącej do Banasia, był inicjatywą służb, odparł, że "to wszystko zostało zrobione po to, by go skompromitować i usunąć z NIK". - Bo byłem niewygodny. Jestem też przekonany, że inne media w ogóle nie były zorientowane, co się dzieje. To wszystko pasowało do gry politycznej, która się wówczas toczyła - podkreślił.