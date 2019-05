Bałtyk. Odnaleziono zatopiony kuter i wyłowiono ciało rybaka

Służby ratunkowe odnalazły zatopiony kuter rybacki ŚWI82. Z wraku wyłowiono ciało rybaka. Nie znaleziono tam zwłok pozostałych członków załogi.

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 2 w nocy. O tej porze załoga kutra poinformowała, że za godzinę znajdzie się w Mrzeżynie. Jednostka nie dopłynęła do portu.