BAFTA 2018. "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" najlepszym filmem, porażka Guillermo del Toro i "Twojego Vincenta"

Rozdano nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Bezapelacyjnie wygrał film Martina McDonagha, który otrzymał pięć nagród. Nie wyróżniono z kolei polsko-brytyjskiego pełnometrażowego filmu animowanego "Twój Vincent".



BAFTA dla Sama Rockwella i Allison Janney

Za role drugoplanowe uhonorowani zostali: Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri") oraz Allison Janney ("I, Tonya"). Najlepszym dokumentem okazał się "I Am Not Your Negro" Raoula Pecka, a za najlepszą adaptację uznano "Call me by your name" Jamesa Ivory'ego.