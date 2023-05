Bachmut upadł? Amerykanie reagują na doniesienia Prigożyna

"ISW nie zaobserwował geolokalizacji materiału filmowego potwierdzającego twierdzenia Prigożyna. Nawet jeśli zwycięstwo wagnerowców jest zgodne z prawdą, to jest ono czysto symboliczne. Rzekome zdobycie pozostałych bloków w Bachmucie nie ma strategicznego znaczenia, ponieważ nie pozwoli wyczerpanym najemnikom ani konwencjonalnym siłom rosyjskim na stworzenie znaczącej odskoczni do dalszych operacji ofensywnych" - pisze w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną.