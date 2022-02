"Azyl dla autokratów". Co z dobytkiem byłego prezydenta Kazachstanu?

Jonas Weber z SPD, poseł do parlamentu krajowego Badenii-Wirtembergii, nie kryje swego oburzenia. Po publikacji przez Deutsche Welle ustaleń na temat luksusowych nieruchomości w Baden-Baden, należących do rodziny byłego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, napisał list do premiera landu Winfrieda Kretschmanna.